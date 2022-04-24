Глава МИД Австрии выступил против членства Украины в ЕС

Украине не следует в ближайшее время предлагать членство в Евросоюзе.

Украине не следует в ближайшее время предлагать членство в Евросоюзе.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, такое заявление сделал министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, выступая на 14-м саммите европейских медиа в Лех-ам-Арльберге.

В частности, министр считает, что Украина не должна получить статус кандидата в июне, как рассчитывает украинский президент Владимир Зеленский.

Он объяснил свое мнение тем, что есть государства Западных Балкан, которые проходили гораздо более длинный путь к кандидатству.

В свою очередь, австрийское издание Heute приводит слова Шалленберга о том, что Украине в принципе не следует становиться полноправным членом ЕС, даже в дальнейшем. Он высказался за другой путь для Украины.

По словам министра, должны быть также другие модели, чем вступление Украины в ЕС, присоединение к Единой экономической зоне ЕС или просто сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. Шалленберг призвал к большей гибкости поиска механизмов сближения Украины и ЕС.

При этом он поддержал дальнейшее углубление отношений ЕС с Украиной. "Мы экспортируем наш западный образ жизни", - пояснил он.