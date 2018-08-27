Глава МИД Австрии упала в обморок во время Европейского форума

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Глава МИД Австрии Карин Кнайсль потеряла сознание во время проведения Европейского форума Альпбах, сообщает Report со ссылкой на австрийские СМИ.

Официальный представитель МИД Австрии Томасс Шнелль подтвердил, что глава внешнеполитического ведомства К.Кнайсль испытала "небольшой приступ слабости" во время разговора на полях ежегодного форума в Альпбах накануне. Свидетели сообщают, что она даже ненадолго потеряла сознание, после чего врачи быстро оказали ей помощь.

"Министр отдыхает в своем номере в отеле и уже идет на поправку", - добавил Т.Шнелль.

Наряду с этим отмечается, что К.Кнайсль почувствовала слабость после интервью-марафона СМИ относительно участия российского президента Владимира Путина на ее свадьбе 18 августа с предпринимателем Вольфангом Мейлингером.