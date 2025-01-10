Глава МИД Австрии Шалленберг вступил в должность и.о. канцлера

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вступил в должность и.о. канцлера.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вступил в должность и.о. канцлера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия президента Александера Ван дер Беллена.

Он освободил от должности канцлера Карла Нехаммера по его просьбе, заявленной в начале январе после провала коалиционных переговоров. Одновременно он вверил полномочия и.о. канцлера Шалленбергу и принял его присягу, сообщила канцелярия президента в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Для Шалленберга это будет второй срок в качестве и.о. канцлера - он уже возглавлял правительство в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца. Он будет совмещать обязанности канцлера с работой во главе МИД.