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Глава МИД Австрии Шалленберг вступил в должность и.о. канцлера

Глава МИД Австрии Шалленберг вступил в должность и.о. канцлера Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вступил в должность и.о. канцлера.
Другие страны
10 января 2025 г. 15:15
Глава МИД Австрии Шалленберг вступил в должность и.о. канцлера

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг вступил в должность и.о. канцлера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия президента Александера Ван дер Беллена.

Он освободил от должности канцлера Карла Нехаммера по его просьбе, заявленной в начале январе после провала коалиционных переговоров. Одновременно он вверил полномочия и.о. канцлера Шалленбергу и принял его присягу, сообщила канцелярия президента в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Для Шалленберга это будет второй срок в качестве и.о. канцлера - он уже возглавлял правительство в 2021 году после ухода в отставку Себастьяна Курца. Он будет совмещать обязанности канцлера с работой во главе МИД.

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