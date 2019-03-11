Глава МИД Австрии рассказала о первой встрече с Путиным

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о знакомстве с российским президентом Владимиром Путиным.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", по словам Кнайсль, первая встреча состоялась еще в 2001 году, когда она работала журналисткой.

"Я впервые встретила Владимира Путина, еще когда работала журналисткой в 2001 году, на первой встрече Путина и Буша (Джорджа Буша мл. - экс-президента США) в Любляне. У нас были беседы, обмен мнениями. Иначе он вряд ли бы принял приглашение (на свадьбу - ред.)", - рассказала глава МИД.

Российский лидер посетил свадьбу главы МИД Австрии и финансиста Вольфганга Майлингера 18 августа прошлого года. Кнайсль отметила, что не ожидала огромного ажиотажа в СМИ из-за этого визита.

"Владимир Путин приехал на мою свадьбу как частное лицо. Но резонанс в СМИ был соответствующим… Когда я узнала, что он согласился, мне было ясно, что это найдет отклик (в СМИ). Но Владимир Путин с присущим ему обаянием радостно разделил с нами праздник", - поделилась она.

Кроме того, Кнайсль отметила прекрасное взаимопонимание с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. По ее словам, однажды они вместе выкурили по паре сигарет, что "тоже связывает".