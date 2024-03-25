Экс-глава МИД Австрии: НАТО избавляется от просроченных боеприпасов в Украине

НАТО поставляет в Украину просроченные боеприпасы, как ранее избавлялась от них в Югославии.

НАТО поставляет в Украину просроченные боеприпасы, как ранее избавлялась от них в Югославии.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в интервью заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

"Когда у меня появилась первая возможность поехать в Косово в июне-июле 1999 года, я отправилась туда с группой приехавших немецких саперов, и в разговорах они рассказали нам, что в Сербии не производятся противопехотные мины. Все эти боеприпасы были из арсеналов НАТО, а не взорвались они потому, что, как и на сегодняшний день в Украине, были использованы боеприпасы с истекшим сроком годности. Ракеты Tomahawk, от которых хотели избавиться, и некоторые из них были выпущены с такой большой высоты, что под ударом оказались колонны беженцев, пострадавшие от дружественного огня НАТО", - сказала она.

Кнайсль отметила, что история продолжается до сих пор. "Косовары были жертвами, сербы - агрессорами, и в нынешней ситуации, глядя на еженедельные проблемы, мы видим, что ничего не было решено с 1999 года".