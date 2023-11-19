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Глава МИД Австрии: Евросоюз смотрит на Украину сквозь розовые очки

Глава МИД Австрии: Евросоюз смотрит на Украину сквозь розовые очки Евросоюз смотрит на вопрос вступления Украины в состав сообщества через розовые очки, в то время как к странам Западных Балкан в Брюсселе относятся слишком строго.
Другие страны
19 ноября 2023 г. 06:47
Глава МИД Австрии: Евросоюз смотрит на Украину сквозь розовые очки

Евросоюз смотрит на вопрос вступления Украины в состав сообщества через розовые очки, в то время как к странам Западных Балкан в Брюсселе относятся слишком строго.

Как передает Report, такое мнение выразил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.

"Я немного недоволен тем, как сейчас развиваются события. У меня такое ощущение, что на Балканы смотрят через увеличительное стекло, а в Украину - через розовые очки. Безусловно, на европейском уровне будут вестись активные дискуссии. Я бы ожидал, что к Боснии и Герцеговине будут применяться те же стандарты, что и к Украине", - подчеркнул глава австрийской дипломатии.

"Хочу, чтобы Украина была в ЕС, но это не должно быть классическое полноправное членство сразу же", - отметил Шалленберг. По его словам, страны, которые Евросоюз "хочет привязать к себе по геостратегическим причинам", не должны сразу участвовать во всех разделах общего свода законов и всех сферах внутреннего рынка объединения.

8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, Молдовой и Украиной о приеме в сообщество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Если лидеры Евросоюза на своей встрече в середине декабря утвердят эти рекомендации, то переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Avstriyanın federal naziri: “Avropa İttifaqı Ukraynaya çəhrayı eynəkdən baxır”

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