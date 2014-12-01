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    Глава МИД Армении поблагодарил Боливию за признание так называемого геноцида армян

    Накануне в Буэнос Айресе состоялась церемония передачи документов о признании геноцида Сенатом и Палатой депутатов Боливии

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян выступил с заявлением в связи с признанием парламентом Боливии так называемого геноцида армян. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, Э.Налбандян поблагодарил руководство страны и обе палаты парламента за данный шаг. 

    Накануне в Буэнос Айресе  состоялась церемония передачи документов о признании Сенатом и Палатой депутатов Боливии "геноцида армян 1915 года". Документы были переданы послу Армении в Аргентине Ваагну Меликяну, предводителю аргентинской епархии ААЦ, архиепископу Гисаку Мурадяну.

    На мероприятие были приглашены зампредседателя Сената Боливии, действующий председатель Сената Соня Гуардиа Мелгар и депутат Палаты депутатов Фаридес Вала Суарес де Суарес.

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