Глава МИД Армении назвал конструктивными усилия Еревана и Баку по делимитации границы

Глава МИД Армении назвал конструктивными усилия Еревана и Баку по делимитации границы.

Делимитация границы является важным инструментом для установления мира на Южном Кавказе, Армения и Азербайджан предпринимают конструктивные усилия по данному направлению.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава МИД Арарат Мирзоян на правительственном часе в парламенте.

"Мы заинтересованы в продолжении процесса делимитации. Мы считаем это одним из важнейших компонентов мирного процесса. И с нашей стороны, и со стороны Азербайджана были предприняты конструктивные усилия, и мы пришли к общему мнению", - отметил он.

Напомним, что 16 января 2025 года на границе между Азербайджаном и Арменией состоялась встреча заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна. В ходе встречи стороны пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации госграницы с северного участка - с района точки стыка границ Азербайджана, Армении и Грузии и далее в южном направлении - с севера на юг, до границы Азербайджана и Армении с Ираном.