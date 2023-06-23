Глава МИД: У Франции нет права вмешиваться во внутренние дела Алжира

Министр иностранных дел Алжира Ахмед Атаф "поражен" критикой главы МИДа Франции Катрин Колонны в связи с недавним пересмотром Алжиром своего государственного гимна.

Министр иностранных дел Алжира Ахмед Атаф "поражен" критикой главы МИД Франции Катрин Колонны в связи с недавним пересмотром Алжиром своего государственного гимна.

Как передает Report со ссылкой на The New Arab, во время официального визита в Рим Атаф сказал итальянскому информационному агентству Nova, что он "поражен тем фактом, что министр иностранных дел Франции подумала, что она может высказать мнение об алжирском национальном гимне".

"У некоторых французских партий или политиков складывается впечатление, что Алжир стал легкой темой для использования в политических целях", — сказал Атаф.

Его комментарий стал ответом на заявление Колонны, сделанное ею на прошлой неделе. "Даже если контекст того времени объясняет это, я должна сказать, что спрашиваю себя, не кажется ли это немного устаревшим", - сказал Колонна о повторном добавлении Алжиром куплета из гимна, принятого в 1962-ом году.

Отмечается, что в восстановленном куплете гимна Алжира прямо упоминается Франция и "день расплаты". Ранее этот отрывок был удален, чтобы избежать напряженности в отношениях с Парижем, однако его восстановили.