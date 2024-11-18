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Глава МИД Алжира и Блинкен обсудили ситуацию в секторе Газа

Глава МИД Алжира и Блинкен обсудили ситуацию в секторе Газа Глава МИД Алжира Ахмед Аттаф и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в воскресенье телефонный разговор.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 02:48
Глава МИД Алжира и Блинкен обсудили ситуацию в секторе Газа

Глава МИД Алжира Ахмед Аттаф и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в воскресенье телефонный разговор.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике внешнеполитического ведомства североафриканской страны.

Стороны приветствовали достигнутые результаты "на пути укрепления экономических отношений между двумя странами и активизации их стратегического диалога". Они выразили надежду, что "эта динамика будет сохранена и использована в будущем", подчеркнули в ведомстве.

Аттаф и Блинкен также провели обмен мнениями по вопросам, находящихся в повестке Совета Безопасности ООН, в частности, по развитию ситуации в секторе Газе, проблеме вокруг Западной Сахары и проекту создания миротворческой операции ООН на Гаити.

Госсекретарь вновь поздравил от имени президента США Джо Байдена главу алжирского государства Абдельмаджида Теббуна, который в сентябре по итогам выборов был избран на второй срок.

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