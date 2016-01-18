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    Глава МИД Афганистана призвал полевых командиров "Талибана" сесть за стол переговоров

    Дальнейшая отсрочка переговорного процесса между властями и талибами чревата изоляцией этого движения

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани призвал всех без исключения полевых командиров движения "Талибан" сесть за стол переговоров с центральным правительством страны.

    Как сообщает Report, по его мнению, дальнейшая отсрочка переговорного процесса между властями и талибами чревата изоляцией этого движения и еще большим его отчуждением от афганского народа.

    Напомним, что 18 декабря в столице Афганистана состоялась вторая по счету встреча высокопоставленных представителей Пакистана, Афганистана, Китая и США, посвященная обсуждению проекта "дорожной карты" по возобновлению прерванных ранее контактов с талибами.

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