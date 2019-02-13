Глава MI-6 из-за Brexit останется на посту дольше, чем планировал

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Глава британской службы внешней разведки MI-6 Алекс Янгер продолжит руководить спецслужбой в сложный период после Brexit, несмотря на объявленный ранее уход в ноябре в отставку после пятилетнего нахождения на этом посту, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Британская газета The Times со ссылкой на источники пишет, что чиновники кабмина желают, чтобы А.Янгер "продлил срок пребывания во главе MI-6 на 12 - 24 месяца после Brexit".

Издание отмечает, что таким образом в случае официального подтверждения он будет находится на этом посту "дольше других предшественников, начиная с 1960-х годов". The Times напоминает, что пребывание в подобной должности по традиции не должно превышать пять лет.

Издание пишет, что ранее глава британской контрразведки MI-5 Эндрю Паркер согласился возглавлять спецслужбу до 2020 года. Он был назначен на этот пост в 2013 году.