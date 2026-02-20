Глава МЧС Дании заявили о необходимости "тотальной готовности" к чрезвычайным ситуациям

В правительстве Дании заявили о необходимости наладить систему "тотальной готовности" к чрезвычайным ситуациям, чтобы каждый в обществе и каждая структура знали, что делать в том или ином случае.

Как передает Report со ссылкой на DR, об этом в ходе брифинга заявил министр по чрезвычайным ситуациям страны Торстен Шак Педерсен.

"Тотальная готовность" означает, что все мы должны сотрудничать для повышения устойчивости Дании", – пояснил он.

Речь идет о модели, которая позволяет гражданам, бизнесу и всем госструктурам четко понимать, что они могут делать и как могут включиться в решение проблем в случае масштабных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий или войны.

Дания пока отстает от других стран Северной Европы в подготовке такой стратегии.

Министр подчеркнул, что сейчас Дания – "перед самыми серьезными рисками и спектром угроз со времен Второй мировой войны".