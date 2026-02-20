Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Глава МЧС Дании заявили о необходимости "тотальной готовности" к чрезвычайным ситуациям

    • 20 февраля, 2026
    • 15:29
    Глава МЧС Дании заявили о необходимости тотальной готовности к чрезвычайным ситуациям

    В правительстве Дании заявили о необходимости наладить систему "тотальной готовности" к чрезвычайным ситуациям, чтобы каждый в обществе и каждая структура знали, что делать в том или ином случае.

    Как передает Report со ссылкой на DR, об этом в ходе брифинга заявил министр по чрезвычайным ситуациям страны Торстен Шак Педерсен.

    "Тотальная готовность" означает, что все мы должны сотрудничать для повышения устойчивости Дании", – пояснил он.

    Речь идет о модели, которая позволяет гражданам, бизнесу и всем госструктурам четко понимать, что они могут делать и как могут включиться в решение проблем в случае масштабных чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий или войны.

    Дания пока отстает от других стран Северной Европы в подготовке такой стратегии.

    Министр подчеркнул, что сейчас Дания – "перед самыми серьезными рисками и спектром угроз со времен Второй мировой войны".

