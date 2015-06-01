​Глава Malaysia Airlines заявил о банкротстве авиакомпании

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Малайзийская национальная авиакомпания Malaysia Airlines, страдающая от убытков и плохого имиджа, объявила о преобразовании в новую авиакомпанию. Как сообщает Report, об этом отмечает сайт dw.de.

20 тысячам сотрудников сообщили об увольнении, 14 тысячам из них предложены новые контракты.

Глава Malaysia Airlines описал статус авиакомпании как "техническое банкротство".

Отметим, что в 2014 году Malaysia Airlines пережила две крупные авиакатастрофы. 8 марта исчез самолет, следовавший из Пекина в Куала-Лумпур. Предположительно, он упал в море. 17 июля над восточной Украиной был сбит лайнер, следовавший рейсом MH17 из Амстердама. Все 239 человек, находившиеся на борту, погибли.