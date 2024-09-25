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Глава МАГАТЭ заявил о готовности администрации Харрис к ядерному соглашению с Ираном

Глава МАГАТЭ заявил о готовности администрации Харрис к ядерному соглашению с Ираном США, в случае победы Камалы Харрис на предстоящих в ноябре президентских выборах, были бы готовы вернуться к договоренностям по ядерной программе Ирана.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 23:13
Глава МАГАТЭ заявил о готовности администрации Харрис к ядерному соглашению с Ираном

США, в случае победы Камалы Харрис на предстоящих в ноябре президентских выборах, были бы готовы вернуться к договоренностям по ядерной программе Ирана.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, такое мнение выразил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе выступления в Принстонском университете.

"Не знаю насчет возможной администрации республиканцев, они сами скажут, произойдет ли это и когда. Но что касается администрации Харрис, мы поддерживаем контакт и знаем, что они хотят вернуться к некоему соглашению", - заявил он,

Ранее президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия, а, наоборот, готов полностью вернуться к выполнению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

СВПД был подписан в 2015 году Ираном и группой международных посредников в составе Великобритании, Германии, Китая, России, США и Франции. Заключение этого договора ознаменовало окончание кризиса, начавшегося в 2004 году, когда западные страны обвинили Иран в разработке ядерного оружия и ввели санкции. Президент Дональд Трамп в 2018 году принял решение о выходе США из договора.

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