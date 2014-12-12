Глава МАГАТЭ запросил у государств 4,6 млн. евро на операцию по наблюдению за ядерной программой Ирана

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано обратился к членам Совета управляющих Агентства с просьбой предоставить дополнительные средства для финансирования деятельности по наблюдению за ядерной программой Ирана. Как сообщает Report со ссылкой на информационный центр ООН, эта просьба связана с осуществлением Совместного плана действий, согласованного в ноябре 2013 года с Ираном и шестью участниками переговоров по иранской ядерной программе - Германией, Китаем, Российской Федерацией, Соединенным Королевством, США и Францией.

В ноябре этого года семь стран–участниц переговоров договорились продлить действие Совместного плана до 30 июня 2015 года. Они обратились с просьбой к МАГАТЭ продолжать работу и провести некоторые дополнительные мероприятия в связи с этим планом.

Юкия Амано проинформировал членов Совета управляющих Агентства, что в период до 30 июня 2015 года расходы на деятельность по наблюдение и контролю в соответствии с этим планом составят примерно 5,5 млн. евро, и Агентству потребуется дополнительно 4,6 млн. евро в виде добровольных внебюджетных взносов. Юкия Амано призвал "государства-члены, которые в состоянии сделать это, как можно скорее внести необходимые финансовые средства".