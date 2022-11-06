Глава МАГАТЭ сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, прерванное несколько дней назад, восстановлено.

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, прерванное несколько дней назад, восстановлено.

Как передает Report, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Внешнее электроснабжение было восстановлено через два дня после прекращения доступа к внешнему электроснабжению в результате последнего инцидента, высветившего шаткую ситуацию с ядерной безопасностью на крупнейшем таком объекте в Европе, сказал генеральный директор Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.