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Глава МАГАТЭ сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС

Глава МАГАТЭ сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, прерванное несколько дней назад, восстановлено.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 00:25
Глава МАГАТЭ сообщил о восстановлении внешнего электроснабжения ЗАЭС

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС, прерванное несколько дней назад, восстановлено.

Как передает Report, об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Внешнее электроснабжение было восстановлено через два дня после прекращения доступа к внешнему электроснабжению в результате последнего инцидента, высветившего шаткую ситуацию с ядерной безопасностью на крупнейшем таком объекте в Европе, сказал генеральный директор Рафаэль Гросси", - говорится в сообщении на сайте МАГАТЭ.

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Версия на азербайджанском языке AEBA rəhbəri Zaporojye AES-in xarici enerji təchizatının bərpa edildiyini açıqlayıb

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