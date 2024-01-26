О нас

Глава МАГАТЭ скоро посетит Россию и Украину

Глава МАГАТЭ скоро посетит Россию и Украину Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собрался в ближайшее время посетить Украину и Россию.
Другие страны
26 января 2024 г. 03:39
Глава МАГАТЭ скоро посетит Россию и Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собрался в ближайшее время посетить Украину и Россию.

Как передает Report, об этом глава организации заявил по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.

"Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России", — уточнил Гросси.

В прошлый раз наблюдатели МАГАТЭ обнаружили мины в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта в ноябре 2023 года. В заявлении организации подчеркивается, что мины расположены в закрытой зоне, недоступной оперативному персоналу станции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке AEBA rəhbəri yaxın vaxtlarda Rusiya və Ukraynaya səfər edəcək

Другие новости из категории

Россия вопреки санкциям закупила на Западе чипов на сумму более $1 млрд
Россия вопреки санкциям закупила на Западе чипов на сумму более $1 млрд
26 января 2024 г. 03:12
В Греции прошли акции против частных университетов
В Греции прошли акции против частных университетов
26 января 2024 г. 02:08
Армия ОАЭ получит боевых роботов
Армия ОАЭ получит боевых роботов
26 января 2024 г. 01:40
На севере Ирака на газовом месторождении после бомбардировки начался пожар
На севере Ирака на газовом месторождении после бомбардировки начался пожар
26 января 2024 г. 01:28
Начиненный взрывчаткой БПЛА атаковал военную базу сил коалиции на западе Ирака
Начиненный взрывчаткой БПЛА атаковал военную базу сил коалиции на западе Ирака
26 января 2024 г. 00:59
Парламент Венесуэлы примет решительные меры против дестабилизации положения в стране
Парламент Венесуэлы примет решительные меры против дестабилизации положения в стране
26 января 2024 г. 00:46
Пентагон: Переговоры военных США и Ирака не коснутся вывода американских войск
Пентагон: Переговоры военных США и Ирака не коснутся вывода американских войск
26 января 2024 г. 00:33
В Словакии десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги
В Словакии десятки тысяч человек вышли на антиправительственные митинги
26 января 2024 г. 00:18
В Париже прошла акция протеста против закона об ужесточении иммиграции
В Париже прошла акция протеста против закона об ужесточении иммиграции
25 января 2024 г. 23:00
Байден примет премьер-министра Японии в Вашингтоне 10 апреля
Байден примет премьер-министра Японии в Вашингтоне 10 апреля
25 января 2024 г. 22:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi