Глава МАГАТЭ скоро посетит Россию и Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собрался в ближайшее время посетить Украину и Россию.
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"Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России", — уточнил Гросси.
В прошлый раз наблюдатели МАГАТЭ обнаружили мины в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта в ноябре 2023 года. В заявлении организации подчеркивается, что мины расположены в закрытой зоне, недоступной оперативному персоналу станции.