Глава МАГАТЭ скоро посетит Россию и Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собрался в ближайшее время посетить Украину и Россию.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси собрался в ближайшее время посетить Украину и Россию.

Как передает Report , об этом глава организации заявил по итогам брифинга о ситуации на Запорожской атомной станции для Совета Безопасности ООН.

"Я планирую вернуться в Запорожье, буду там в ближайшие 10 дней или около того, также в Киеве и России", — уточнил Гросси.

В прошлый раз наблюдатели МАГАТЭ обнаружили мины в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта в ноябре 2023 года. В заявлении организации подчеркивается, что мины расположены в закрытой зоне, недоступной оперативному персоналу станции.