Глава МАГАТЭ призвал страны ООН относительно опасности на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал страны-члены ООН относительно продолжения боевых действий вокруг Запорожской АЭС в Украине.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал страны-члены ООН относительно продолжения боевых действий вокруг Запорожской АЭС в Украине.

Как передает местное бюро Report, Р.Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что ситуация в регионе очень чувствительная и запутанная:

"Вокруг Запорожской АЭС, которая оккупирована Россией, нарушены все принципы ядерной безопасности. Я дважды был в регионе и хочу подчеркнуть, что ситуация очень серьезная. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось и надо искать пути выхода из проблемы. Это глобальная проблема, и все страны должны внести свой вклад в поиск путей выхода из ситуации".

Гендиректор напомнил о трагедии, произошедшей в 1986 году в результате взрыва энергоблока в Чернобыле, и сообщил, что на Запорожской АЭС шесть блоков.

По его словам, военные действия вокруг станции могут привести к обрушению ядерной установки.