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Глава МАГАТЭ призвал страны ООН относительно опасности на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ призвал страны ООН относительно опасности на Запорожской АЭС Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал страны-члены ООН относительно продолжения боевых действий вокруг Запорожской АЭС в Украине.
Другие страны
3 августа 2022 г. 04:16
Глава МАГАТЭ призвал страны ООН относительно опасности на Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал страны-члены ООН относительно продолжения боевых действий вокруг Запорожской АЭС в Украине.

Как передает местное бюро Report, Р.Гросси заявил на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, что ситуация в регионе очень чувствительная и запутанная:

"Вокруг Запорожской АЭС, которая оккупирована Россией, нарушены все принципы ядерной безопасности. Я дважды был в регионе и хочу подчеркнуть, что ситуация очень серьезная. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось и надо искать пути выхода из проблемы. Это глобальная проблема, и все страны должны внести свой вклад в поиск путей выхода из ситуации".

Гендиректор напомнил о трагедии, произошедшей в 1986 году в результате взрыва энергоблока в Чернобыле, и сообщил, что на Запорожской АЭС шесть блоков.

По его словам, военные действия вокруг станции могут привести к обрушению ядерной установки.

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Версия на азербайджанском языке MAQATE rəhbəri Zaporojye AES-dəki təhlükə ilə bağlı BMT ölkələrinə çağırış edib

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