Глава МАГАТЭ призвал Иран соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия

Иран "скачет вперед" с программой по обогащению урана и препятствует работе инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Иран "скачет вперед" с программой по обогащению урана и препятствует работе инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он призвал Иран соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия.

"Иран не обладает ядерным оружием, но обогащает уран на высоком уровне", - сказал он, отметив, что МАГАТЭ обеспокоен тем, что Иран ограничивает доступ на свои объекты некоторых инспекторов.

В ноябре Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет МАГАТЭ сообщило о том, что страна обладает 128,3 кг обогащенного до 60% урана, и при его обогащении до 90% этого объема хватит для создания трех атомных бомб. МИД Ирана 16 января сообщил о готовности возвращения всех сторон к соглашению о "ядерной сделке", которая предполагает снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы.