О нас

Глава МАГАТЭ призвал Иран соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия

Глава МАГАТЭ призвал Иран соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия Иран "скачет вперед" с программой по обогащению урана и препятствует работе инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Другие страны
17 января 2024 г. 14:04
Глава МАГАТЭ призвал Иран соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия

Иран "скачет вперед" с программой по обогащению урана и препятствует работе инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Report, об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он призвал Иран соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия.

"Иран не обладает ядерным оружием, но обогащает уран на высоком уровне", - сказал он, отметив, что МАГАТЭ обеспокоен тем, что Иран ограничивает доступ на свои объекты некоторых инспекторов.

В ноябре Reuters со ссылкой на конфиденциальный отчет МАГАТЭ сообщило о том, что страна обладает 128,3 кг обогащенного до 60% урана, и при его обогащении до 90% этого объема хватит для создания трех атомных бомб. МИД Ирана 16 января сообщил о готовности возвращения всех сторон к соглашению о "ядерной сделке", которая предполагает снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение ядерной программы.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Ильхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
ФотоИльхам Алиев ознакомился в Лянкяране с деятельностью предприятия по производству кондитерских изделий
16 января 2024 г. 20:05
В Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
ФотоВ Лянкяране сдан в эксплуатацию современный пенитенциарный комплекс
16 января 2024 г. 19:56
Президент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр ASAN xidmət
ФотоПрезидент Ильхам Алиев открыл Лянкяранский региональный центр "ASAN xidmət"
16 января 2024 г. 18:46
Президент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
ФотоПрезидент Ильхам Алиев совершил поездку в Лянкяранский район
16 января 2024 г. 18:16
Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
15 января 2024 г. 12:05
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
15 января 2024 г. 09:40
Создан Организационный комитет по COP29
Создан Организационный комитет по COP29
13 января 2024 г. 14:57
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi