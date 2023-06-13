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Глава МАГАТЭ прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Глава МАГАТЭ прибыл в Киев и встретился с Зеленским Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл с рабочим визитом в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.
Другие страны
13 июня 2023 г. 20:59
Глава МАГАТЭ прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси прибыл с рабочим визитом в Украину. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина.

После встречи с Зеленским Гросси вместе с миссией МАГА отправился в Запорожскую АЭС. Там они должны получить более точную оценку ситуации на станции после подрыва Каховской ГЭС.

На брифинге 13 июня, Гросси заявил, что хочет лично обсудить с местным руководством, какие меры они предпринимают по предотвращению экологической катастрофы. Он также планирует сделать рекомендации по несоответствию действий россиян, контролирующих ЗАЭС, по вопросу перевода энергоблоков в "холодную остановку".

"Мы должны увидеть, сможем ли мы получить возможность качать воду назад, и посмотреть другие альтернативы. Альтернативы есть, и это тоже нужно обсудить. Работает ли это онлайн, как и остальная часть внешней части завода - я не знаю об этом. Мне придется увидеть" , – сказал он.

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