​Глава МАГАТЭ предрек кризис в случае отказа Ирана от сотрудничества

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что отказ Ирана сотрудничать с организацией может повлечь за собой очередной кризис.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал Гросси в интервью агентству Reuters

"Мы запрашивали некоторые данные и доступ (к определенным сведениям) у Ирана, однако мы не получали требуемой информации". По его словам, действия Ирана лишают МАГАТЭ возможности выполнять свою работу. Он выразил надежду, что Иран "прислушается к голосу международного сообщества" и выполнит свои обязательства. "Мы будем двигаться в сторону кризиса (если Иран откажется сотрудничать с нами)", - добавил глава агентства.

"Наши технические эксперты сочли крайне важным посещение данных объектов, чтобы обеспечить необходимые гарантии того, что там не происходит ничего, что не должно происходить", - пояснил Гросси в разговоре с журналистами Reuters.