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Глава МАГАТЭ посетил ядерные объекты Ирана

Глава МАГАТЭ посетил ядерные объекты Ирана Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси совершил визит на ключевые иранские объекты по обогащению урана в Фордо и Натанзе.
Другие страны
15 ноября 2024 г. 20:22
Глава МАГАТЭ посетил ядерные объекты Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил ключевые объекты Ирана по обогащению урана в Фордо и Натанзе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Мехр.

При этом издание не приводит никаких подробностей.

Отметим, что Гросси в четверг провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, министром иностранных дел Аббасом Арагчи и председателем ОАЭИ Мохаммадом Эслами. Иранская сторона выразила готовность урегулировать все оставшиеся споры, связанные с ядерной программой. Президент Ирана также подтвердил приверженность Тегерана исключительно мирному использованию атомной энергии.

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