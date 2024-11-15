Глава МАГАТЭ посетил ядерные объекты Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетил ключевые объекты Ирана по обогащению урана в Фордо и Натанзе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Мехр.
При этом издание не приводит никаких подробностей.
Отметим, что Гросси в четверг провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, министром иностранных дел Аббасом Арагчи и председателем ОАЭИ Мохаммадом Эслами. Иранская сторона выразила готовность урегулировать все оставшиеся споры, связанные с ядерной программой. Президент Ирана также подтвердил приверженность Тегерана исключительно мирному использованию атомной энергии.