Глава МАГАТЭ на следующей неделе поедет в Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что будет на Украине на следующей неделе, после чего хочет приехать в Россию.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что будет в Украине на следующей неделе, после чего хочет приехать в Россию.

Как передает Report, об этом он заявил в эфире итальянского телеканала Rai News 24 .

"На следующей неделе я снова буду в Украине, рассчитываю встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Потом я надеюсь поехать в Россию", - сказал Гросси.

Также генеральный директор сообщил о надежде встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я жду этого и надеюсь, что у меня получится это сделать", - ответил он на вопрос о возможной встрече. Глава МАГАТЭ также оценил встречу в Санкт-Петербурге осенью, сказав, что обе стороны были согласны продолжать диалог по проблемной ситуации с АЭС.

11 октября Гросси побывал в Санкт-Петербурге, где встретился с Путиным. Гендиректор МАГАТЭ назвал контакты с российским лидером чрезвычайно важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, в том числе Запорожской АЭС.