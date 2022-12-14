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Глава МАГАТЭ: КНДР активно готовится к ядерному испытанию

Глава МАГАТЭ: КНДР активно готовится к ядерному испытанию Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в рамках своего визита в Сеул заявил, что КНДР активно готовится к проведению ядерного испытания.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 19:32
Глава МАГАТЭ: КНДР активно готовится к ядерному испытанию

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в рамках своего визита в Сеул заявил, что КНДР активно готовится к проведению ядерного испытания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по словам Гросси, власти республики пока не определились с датой испытаний.

«Ситуация вызывает достаточное беспокойство. Они ведут активную подготовку к ядерным испытаниям, сохраняя гибкость в выборе даты фактического проведения испытания», — пояснил Гросси.

Глава международного агентства уточнил, что проведение испытания было бы крайне нежелательным. МАГАТЭ следит за ситуацией в КНДР.

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Версия на английском языке IAEA chief: North Korea actively preparing for nuclear test

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