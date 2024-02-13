Глава МАГАТЭ: Ближневосточный конфликт может обрести ядерное измерение

Ближневосточный конфликт может расшириться и обрести ядерное измерение.

Ближневосточный конфликт может расшириться и обрести ядерное измерение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Мы опасаемся, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке расширится и обретет ядерное измерение", - сказал он, комментируя заявления израильских чиновников о применении ядерного оружия.

Гросси подчеркнул, что "весь регион очень хрупкий и нестабильный" и МАГАТЭ "стремится быть максимально активным", чтобы не допустить таких последствий.

Касаясь проблемы иранской ядерной программы, глава МАГАТЭ отметил, что "ее решением является дипломатия", и призвал Иран к сотрудничеству с агентством в этом вопросе.