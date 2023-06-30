Глава МАГАТЭ осмотрит аварийную АЭС "Фукусима-1"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с 4 по 7 июля посетит Японию, где запланированы его встречи с представителями правительства и осмотр объектов аварийной АЭС "Фукусима-1".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси с 4 по 7 июля посетит Японию, где запланированы его встречи с представителями правительства и осмотр объектов аварийной АЭС "Фукусима-1".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции глава японского МИД Ёсимаса Хаяси.

"На 4 июля у меня запланирована встреча [с Гросси] и рабочий ланч. Во время его пребывания в Японии он встретится с представителями правительства, а также осмотрит АЭС "Фукусима-1", - сказал министр. Кроме того, по его словам, планируется обсудить, в частности, многоступенчатую систему очистки воды ALPS. Она применяется для очистки от радиации воды, которая использовалась для охлаждения реакторов аварийной станции, перед запланированным сбросом в океан. Вместе с тем Хаяси не подтвердил сообщения о запланированной встрече Гросси с премьером Фумио Кисидой, отметив, что повестка визита еще прорабатывается.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей.