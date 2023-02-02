Глава лондонского аэропорта Хитроу уйдет в отставку

Главный исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кэй сообщил, что уйдет в отставку в течение 2023 года.

Главный исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кэй сообщил, что уйдет в отставку в течение 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы воздушной гавани.

"После девяти лет в качестве исполнительного директора аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кэй проинформировал совет [директоров] о своем намерении покинуть занимаемый пост в течение 2023 года. Совет хотел бы поблагодарить Джона за его исключительное лидерство с 2014 года, который построил сильную команду управленцев, развил сфокусированную на клиентах культуру, улучшил эффективность затрат и поставил Хитроу в авангард декарбонизации мировой авиации", - отмечается в сообщении.

В 2022 году Хитроу принял 61,6 млн пассажиров, продемонстрировав самый большой годовой прирост среди аэропортов Европы. По сравнению с 2021 годом число пассажиров увеличилось более чем в три раза - на 42,2 млн человек. Тем не менее относительно допандемийных показателей пассажиропоток восстановился лишь на 76%.