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Глава лондонского аэропорта Хитроу уйдет в отставку

Глава лондонского аэропорта Хитроу уйдет в отставку Главный исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кэй сообщил, что уйдет в отставку в течение 2023 года.
Другие страны
2 февраля 2023 г. 13:30
Глава лондонского аэропорта Хитроу уйдет в отставку

Главный исполнительный директор лондонского аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кэй сообщил, что уйдет в отставку в течение 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-службы воздушной гавани.

"После девяти лет в качестве исполнительного директора аэропорта Хитроу Джон Холланд-Кэй проинформировал совет [директоров] о своем намерении покинуть занимаемый пост в течение 2023 года. Совет хотел бы поблагодарить Джона за его исключительное лидерство с 2014 года, который построил сильную команду управленцев, развил сфокусированную на клиентах культуру, улучшил эффективность затрат и поставил Хитроу в авангард декарбонизации мировой авиации", - отмечается в сообщении.

В 2022 году Хитроу принял 61,6 млн пассажиров, продемонстрировав самый большой годовой прирост среди аэропортов Европы. По сравнению с 2021 годом число пассажиров увеличилось более чем в три раза - на 42,2 млн человек. Тем не менее относительно допандемийных показателей пассажиропоток восстановился лишь на 76%.

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Версия на английском языке Heathrow boss John Holland-Kaye to leave this year

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