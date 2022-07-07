Глава Ливана заявил о скором завершении процесса демаркации морской границы с Израилем

Переговоры о морской границе между Ливаном и Израилем будут вскоре завершены, и их результаты удовлетворят обе стороны.

Переговоры о морской границе между Ливаном и Израилем будут вскоре завершены, и их результаты удовлетворят обе стороны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое заявление сделал в среду президент республики Мишель Аун.

В интервью местному телеканалу OTV он сообщил, что решение пограничного спора с Израилем вокруг принадлежности шельфовых блоков, где расположены месторождения нефти и газа, "будет найдено в кратчайшие сроки". "Процесс демаркации морской границы с Израилем продвигается вперед при американском посредничестве, и я думаю, что его завершение не займет много времени", - подчеркнул Аун. По его словам, "если бы атмосфера не была бы позитивной, то ливанская сторона не стала бы продолжать переговоры".