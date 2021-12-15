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Глава Ливана объявил о переносе парламентских выборов

Глава Ливана объявил о переносе парламентских выборов Парламентские выборы в Ливане состоятся 8 или 12 мая 2022 года.
Другие страны
15 декабря 2021 г. 00:41
Глава Ливана объявил о переносе парламентских выборов

Парламентские выборы в Ливане состоятся 8 или 12 мая 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил во вторник президент республики Мишель Аун на встрече во дворце Баабда с руководством синдиката редакторов печатных изданий.

"Всеобщие выборы пройдут в 2022 году, как запланировано, однако я перенес срок их проведения на 8 или 12 мая", - сказал глава государства, слова которого приводит пресс-служба.

Напомним, что ранее однопалатный парламент Ливана утвердил 19 октября закон о проведении всеобщих выборов 27 марта 2022 года. Однако президент не подписал документ и предложил внести в него поправки. 28 октября депутаты большинством голосов отклонили предложение главы государства о переносе выборов на более поздний срок.

Глава Ливана в своем заявлении во вторник опроверг утверждения оппонентов о том, что он якобы стремится вернуть страну к президентской форме правления. Аун сообщил, что у него нет также намерений распускать парламент из-за разногласий о сроках голосования.

Срок полномочий нынешнего главы государства истекает 30 октября 2022 года. По словам Ауна, он намерен покинуть дворец Баабда, но подчеркнул при этом, что "не допустит политического вакуума". Президент дал понять, что "согласится остаться на своем посту только в том случае, если его полномочия продлит парламент".

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