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Глава Кыргызстана предложил разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН

Глава Кыргызстана предложил разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН
Другие страны
21 сентября 2021 г. 20:51
Глава Кыргызстана предложил разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН
Садыр Жапаров

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во вторник во время онлайн-выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Президент призвал руководство организации рассмотреть это предложение.

Жапаров отметил, что республика надеется на скорейшее установление стабильности и правопорядка в Афганистане.

"Мы готовы оказать гуманитарную помощь афганскому народу, в том числе этническим кыргызам, проживающим на Большом и Малом Памире. А также предоставить 500 мест в своих вузах для студентов из Афганистана", - подчеркнул он.

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