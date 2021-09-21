Глава Кыргызстана предложил разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров предложил временно разместить в Бишкеке эвакуированные из Афганистана структуры ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил во вторник во время онлайн-выступления на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Президент призвал руководство организации рассмотреть это предложение.

Жапаров отметил, что республика надеется на скорейшее установление стабильности и правопорядка в Афганистане.

"Мы готовы оказать гуманитарную помощь афганскому народу, в том числе этническим кыргызам, проживающим на Большом и Малом Памире. А также предоставить 500 мест в своих вузах для студентов из Афганистана", - подчеркнул он.