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Глава Кыргызстана объявил 19 сентября днем траура

Глава Кыргызстана объявил 19 сентября днем траура Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в результате боестолкновений на границе с Таджикистаном.
Другие страны
18 сентября 2022 г. 15:18
Глава Кыргызстана объявил 19 сентября днем траура

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 19 сентября днем национального траура по погибшим в результате боестолкновений на границе с Таджикистаном.

Как передает Report, об этом заявила пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 19 сентября 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в указе президента, в день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены флаги республики. Глава государства также рекомендовал учреждениям культуры 19 сентября отменить развлекательные мероприятия и передачи.

По последним данным, у кыргызской стороны 37 погибших и 129 пострадавших жителей республики. Власти эвакуировали около 140 тыс. граждан. В Баткенской области введен режим ЧС.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan declares September 19 as day of mourning
Версия на азербайджанском языке Qırğızıstanda 19 sentyabr matəm günü elan edilib

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