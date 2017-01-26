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    Глава Кубы: "Мы готовы продолжать диалог и сотрудничество с новым правительством президента Трампа"

    Глава Госсовета Кубы Кастро заявил о готовности к диалогу с Трампом

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Глава Госсовета Кубы Кастро заявил о готовности к диалогу с Трампом.

    Как передает Report, об этом сoобшил агентство Франс Пресс.

    "Мы готовы продолжать уважительный диалог и сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес, с новым правительством президента Дональда Трампа", — приводит агентство Франс Пресс обращение Кастро к саммиту Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), проходящему в Доминиканской республике.

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