Глава Кубы: "Мы готовы продолжать диалог и сотрудничество с новым правительством президента Трампа"

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Глава Госсовета Кубы Кастро заявил о готовности к диалогу с Трампом.

Как передает Report, об этом сoобшил агентство Франс Пресс.

"Мы готовы продолжать уважительный диалог и сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес, с новым правительством президента Дональда Трампа", — приводит агентство Франс Пресс обращение Кастро к саммиту Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), проходящему в Доминиканской республике.