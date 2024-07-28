Глава контрразведки Чехии предупредил об угрозе глобального конфликта

Глава Службы безопасности и информации Чехии (контрразведки) Михал Коуделка предупредил об угрозе глобального конфликта.

Глава Службы безопасности и информации Чехии (контрразведки) Михал Коуделка предупредил об угрозе глобального конфликта.

Как передает Report , такое мнение он выразил в интервью информационному агентству CTK.

"Мир кипит и опасно балансирует на грани глобального конфликта. Служба безопасности и информации в этой ситуации будет делать максимум, чтобы внести вклад в защиту Чехии и ее граждан", - сказал глава контрразведки.

По его мнению, ответственность за обострение ситуации в сфере безопасности в Европе лежит на РФ, Китае и Иране. В связи с этим он упомянул "враждебную пропаганду".

Кроме того, угрозу, по словам Коуделки, представляют нелегальная миграция, терроризм, рост правого экстремизма, нелегальная торговля оружием, киберпреступность и злонамеренное использования искусственного интеллекта.