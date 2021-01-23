Глава консерваторов Уэльса покинул свой пост

Он покинул пост из-за обвинений в нарушении ограничительных мер, хотя подчеркнул, что не нарушал ограничений

Глава Консервативной партии Уэльса Пол Дэвис подал в отставку после того, как его обвинили в возможном нарушении ограничений, введенных из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, текст распространенного в субботу заявления Дэвиса приводит вещательная корпорация Би-би-си.

"Мои действия подорвали заработанное мной за 14 лет в парламенте Уэльса доверие и уважение моих коллег, Консервативной партии и, что самое главное, жителей Уэльса", - заявил Дэвис, добавив, что в сложившейся ситуации он не может оставаться на своем посту.

Ранее на этой неделе в СМИ попала информация о том, что Дэвис вместе с коллегами по партии, в декабре прошлого года употреблял алкоголь в здании Сенедда (валлийского парламента). Это происходило всего через несколько дней после того, как на территории Уэльса вступил в силу частичный запрет на продажу алкогольных напитков в пабах, барах и ресторанах.

По словам самого Дэвиса, в двух случаях, обедая вместе с коллегами в парламентской комнате отдыха, он действительно обсуждал с ними рабочие вопросы за бокалом вина или пива.

Лидер партии принял решение покинуть пост, несмотря на широкую поддержку сторонников, пояснив, что затяжной скандал не будет соответствовать интересам валлийских консерваторов