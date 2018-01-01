 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава компании Compass Group погиб при крушении самолёта в Австралии

    Об этом говорится в заявлении компании

    Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Директор британской кейтеринговой компании Compass Group Ричард Казинс и четверо членов его семьи погибли в результате крушения самолёта в Австралии.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

    «С глубокой скорбью мы подтверждаем, что Ричард Казинс и четверо членов его семьи скончались в результате крушения самолёта в Австралии 31 декабря 2017 года», — говорится в заявлении.

    Председатель совета директоров компании Пол Уолш также выразил соболезнования.

    «Мы шокированы и опечалены этой ужасной новостью. Мысли всех в Compass Group с семьей и друзьями Ричарда», — сказал Уолш.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi