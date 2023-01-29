Глава комитета НАТО заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией.

Как передает Report , об этом военный чиновник сообщил в интервью португальской телерадиокомпании RTP.

"Роб Бауэр уверяет, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, признавая, что приоритетом Альянса является перевооружение. Он также признает, что организация потеряла монополию на военную инициативу", - отмечает RTP.

Он напомнил, что во время саммита в Мадриде в прошлом году в ответ на действия России Альянс решил создать четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

"Это важный сигнал России... Что мы готовы, если у них появится мысль прийти в НАТО. И это красная линия. Если есть какая-то красная линия - это пересечение россиянами границы нашей территории", - заявил Бауэр.

Адмирал выразил мнение, что гражданское промышленное производство стран НАТО должно быть переориентировано на военную сферу. Он выступает за "военную экономику мирного времени".

Бауэр также считает, что стратегические цели России выходят за пределы Украины, поскольку Москва стремится восстановить размеры бывшего Советского Союза.

Отвечая на вопрос, не боится ли НАТО эскалации войны, Бауэр сказал, что эскалацией было начало агрессии, а когда Украина хочет отвоевать то, что ей принадлежит - это не эскалация.

"Если они (РФ - ред.) прекратят войну сегодня, никакой больше эскалации не будет", - подчеркнул он.

Отметим, что 19 января Роб Бауэр заявил, что Россия останется угрозой для Североатлантического Альянса, даже если ее войска потерпят поражение в Украине.