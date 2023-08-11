О нас

Глава Комитета начштабов ВС США провел разговор с коллегами в Украине и в Великобритании

Глава Комитета начштабов ВС США провел разговор с коллегами в Украине и в Великобритании Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провел в режиме видеоконференции разговор с коллегами в Украине и в Великобритании Валерием Залужным и Тони Радакином при участии верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными сил
Другие страны
11 августа 2023 г. 17:28
Глава Комитета начштабов ВС США провел разговор с коллегами в Украине и в Великобритании

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли провел в режиме видеоконференции разговор с коллегами в Украине и в Великобритании Валерием Залужным и Тони Радакином при участии верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель КНШ Дейв Батлер.

"Председатель Комитета начальников штабов генерал Марк Милли провел в режиме видеоконференции беседу с начальником Штаба обороны ВС Великобритании адмиралом Тони Радакином и главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным 10 августа. В режиме видеоконференции участие в разговоре принимал также глава Европейского командования [ВС США] генерал Кристофер Каволи", - заявил Батлер. Американские военачальники, возглавляющие Европейское командование, одновременно занимают пост верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

По словам Батлера, стороны обсудили ход боевых действий в Украине "и обменялись мнениями и оценками". Никаких деталей консультаций Пентагон не привел.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
Мэтью Брайза: Провокации на Лачынской дороге связаны с неприятием Арменией проигрыша в войне
11 августа 2023 г. 12:53
Мать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
ФотоМать украинца-защитника Карабаха: Когда в Украине началась война, нас пригласили в Баку
10 августа 2023 г. 16:56
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
Холматов: Узбекистан в 2022 году увеличил объем грузоперевозок по Среднему коридору в два раза
10 августа 2023 г. 10:46
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
Политолог: Требование бесконтрольного въезда на территорию Азербайджана – демонстрация двойных стандартов
9 августа 2023 г. 13:14
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
Узбекистан верит в успех проекта Зангезурского коридора
9 августа 2023 г. 12:00
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море
9 августа 2023 г. 10:43
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
Эксперт: Подходы к суверенитету Азербайджана должны быть в рамках межправа, а не вопреки ему
7 августа 2023 г. 16:13
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
Британский политолог: Путь к нормализации между Анкарой и Ереваном пролегает через Баку
4 августа 2023 г. 15:52
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
Магдин: Азербайджан укрепляет роль ключевого игрока в усилиях по диверсификации энергоресурсов
3 августа 2023 г. 15:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi