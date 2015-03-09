 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава комитета начальников штабов США прибыл в Ирак

    Мартин Дэмпс проведет переговоры с высшим армейским руководством Ирака

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Мартин Дэмпси прибыл в столицу Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, целью его визита будут переговоры с высшим армейским руководством Ирака о проведении операций против боевиков "Исламского государства".

    По данным ЦРУ, эта группировка насчитывает сейчас около 30 тыс. боевиков.

    8 марта  возглавляющий военную операцию иракских сил в провинции Анбар генерал Касем Мохаммади сообщил, что в результате авиаударов по позициям исламистов были убиты около 30 боевиков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi