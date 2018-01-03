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    Глава комитета Госдумы: Отстранение Додона может обернуться народными волнениями в Молдове

    Депутат Леонид Калашников отметил, что это может произойти в ближайшие дни

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Временное отстранение президента Молдовы Игоря Додона может привести к народным волнениям в стране.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

    "Противодействовать этому Додон может только выведя людей на улицы. На мой взгляд, все это может привести к народным волнениям, потому что люди, которые избрали Додона президентом, вряд ли смирятся с таким положением вещей. Мне кажется, что это может произойти в ближайшие дни", - сказал Калашников.

    По его словам, решение Конституционного суда Молдовы "лежит в русле действий по дестабилизации линии на сближение с Россией, с Евразийским союзом, за которую выступает президент Додон". 

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