Глава КНР призвал извлечь уроки из трагедии на реке Янцзы

Баку. 02 Июня. REPORT.AZ/ Из трагедии на реке Янцзы следует извлечь урок, чтобы добиться обеспечения безопасности жизни людей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил 2 июня председатель КНР Си Цзиньпин.

"Необходимо извлечь урок и усилить меры по обеспечению общественной безопасности, охране жизни людей", - цитирует председателя КНР Центральное китайское телевидение.

Он также потребовал приложить все усилия к проведению широкомасштабной спасательной операции на месте крушения теплохода на реке Янцзы. "Необходимо всеми силами вести поисково-спасательную операцию и обеспечить безопасность жизни людей", - заявил Си Цзиньпин.

Туристический теплоход "Дунфанчжисин" ("Звезда Востока"), следовавший из Нанкина (административный центр провинции Цзянсу, Восточный Китай) в Чунцин (Юго-Западный Китай), потерпел крушение в понедельник в 21:28 по пекинскому времени (18:28 по Баку) в районе города Цзяньли. По последним данным СМИ, на его борту находилось 458 человек, спасены 10 из них.

"Дунфанчжисин" - небольшой круизный лайнер водоизмещением 2,2 тыс. тонн. Его длина составляет 76,5 м, высота - 11 м. Корабль мог принять на борт до 534 человек. Судно принадлежит компании Chongqing Eastern Shipping Corporation.