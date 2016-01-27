Глава КНР: Отношения Китая и США должны развиваться на основе взаимоуважения

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Отношения Китая и США должны развиваться на основе принципов взаимного уважения и обоюдной выгоды".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с госсекретарем США Джоном Керри, находящимся с визитом в Пекине.

"Стороны должны воплотить в жизнь договоренности, достигнутые лидерами двух стран, придерживаться принципов избегания конфликтов и антагонизма, принципов взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, расширять кооперацию в различных сферах на региональном и глобальном уровне, добиваться того, чтобы китайско-американские отношения получали дальнейшее развитие", - сказал он.

По словам председателя, отношения КНР и США развиваются стабильно и соответствуют интересам обеих сторон.

Си Цзиньпин выразил готовность продолжать поддерживать тесный контакт с президентом США по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"Китайско-американские отношения очень важны", - заявил в свою очередь Джон Керри. По его словам, двум странам необходимо поддерживать контакты и вести работу по согласованию позиций, чтобы добиться полноценной реализации парижского соглашения по климату и договоренностей по иранскому вопросу.