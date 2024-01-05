Лидер КНДР посетил завод по производству пусковых установок МБР

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил завод по производству мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет.
Как передает Report, об этом сообщает ЦТАК.
Сообщается, что глава КНДР заявил о необходимости усиления ядерного сдерживания.
По данным агентства, в ходе визита, Ким Чен Ын приказал принять меры по расширению мощностей производства пусковых машин для различных тактико-стратегических вооружений подчеркнув, что завод играет важную роль в укреплении обороноспособности страны.
По информации южнокорейского агентства Yonhap, 5 января береговая артиллерия КНДР выпустила более 200 снарядов в сторону островов Ёнпхёндо и Пэннёндо, расположенных в Желтом море.