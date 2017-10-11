Глава Каталонии Пучдемон подписал декларацию независимости

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости региона после проведения референдума.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, однако на данный момент она не вступит в силу.

В ближайшее время власти Каталонии готовятся провести переговоры с Мадридом. Пучдемон пояснил, что они могут занять несколько недель.

Власти Мадрида готовы ответить на заявление Пучдемона в юридической и политической форме.