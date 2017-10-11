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    Глава Каталонии Пучдемон подписал декларацию независимости

    Вступление в силу документа было отсрочено на период переговоров с Мадридом

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Глава Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон подписал декларацию независимости региона после проведения референдума.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, однако на данный момент она не вступит в силу.

    В ближайшее время власти Каталонии готовятся провести переговоры с Мадридом. Пучдемон пояснил, что они могут занять несколько недель.

    Власти Мадрида готовы ответить на заявление Пучдемона в юридической и политической форме.

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