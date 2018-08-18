Глава Каталонии пообещал сделать все для "создания республики"

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Глава женералитета (правительства) Каталонии Ким Торра в первую годовщину терактов в Барселоне и Камбрильсе, несмотря на просьбы родственников жертв трагедии, сделал ряд политических заявлений, в том числе пообещав сделать все для "создания республики".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в день траура Торра посетил тюрьму Льедонерс, где в предварительном заключении содержатся каталонские политики, обвиняемые в организации незаконного референдума о независимости.

«Мы будем идти вперед, чтобы сделать реальной республику», — подчеркнул каталонский лидер на митинге общественной организации «Каталонская национальная ассамблея».

Выступая перед собравшимися, Торра процитировал слова находящегося под стражей главы общественной организации Omnium Cultural Жорди Куишара о том, что сторонники независимости должны «не защищаться», а «атаковать несправедливое Испанское государство».