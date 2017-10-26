Глава Каталонии обсудил с советниками и партиями ответ на действия Мадрида

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Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон провел встречу с советниками правительства, а также с представителями партий и организаций, выступающих за суверенитет, на которой обсуждался возможный ответ автономии на решение Мадрида применить статью 155, которая может приостановить автономный статус сообщества. Как передает Report, об этом сообщает Europa Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, встреча началась 24 октября вечером и закончилась в два часа ночи накануне после 7-часового обсуждения. Как сообщили источники в каталонском правительстве, несмотря на то, что большинство собравшихся склоняются к объявлению независимости автономии, окончательное решение по этому вопросу еще не было принято.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Главе женералитета Пучдемону предложили выступить в сенате в четверг или пятницу и провести на заседании дискуссию с представителями испанского правительства. Однако он не поедет в Мадрид.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.