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    Глава Каталонии объявил о результатах референдума - ВИДЕО

    На референдуме проголосовали 2,2 млн избирателей из 5,3 млн

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Глава испанской автономии Каталонии Карлес Пучдемон объявил результаты референдума.

    Как передает Report, власти автономии заявили о 90% проголосовавших за независимость.

    "За независимость проголосовали 2 млн 20 тыс. 144 человека, или 90%", - сказал официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль на пресс-конференции.

    На референдуме проголосовали 2,2 млн избирателей из 5,3 млн.

    Отметим, что Мадрид не признает референдум и итоги плебисцита.

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