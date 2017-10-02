Глава Каталонии объявил о результатах референдума - ВИДЕО

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Глава испанской автономии Каталонии Карлес Пучдемон объявил результаты референдума.

Как передает Report, власти автономии заявили о 90% проголосовавших за независимость.

"За независимость проголосовали 2 млн 20 тыс. 144 человека, или 90%", - сказал официальный представитель правительства Каталонии Жорди Туруль на пресс-конференции.

На референдуме проголосовали 2,2 млн избирателей из 5,3 млн.

Отметим, что Мадрид не признает референдум и итоги плебисцита.