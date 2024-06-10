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Глава канцелярии президента Польши подала в отставку

Глава канцелярии президента Польши подала в отставку Глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Гражина Игначак-Бандых обратилась к главе государства с просьбой об отставке.
Другие страны
10 июня 2024 г. 15:41
Глава канцелярии президента Польши подала в отставку

Глава канцелярии президента Польши Анджея Дуды Гражина Игначак-Бандых обратилась к главе государства с просьбой об отставке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство РАР.

"Причиной является состояние моего здоровья, которое ухудшилось в последние месяцы", - заявила она в интервью агентству.

Гражина Игначак-Бандых работала в президентской канцелярии с августа 2015 года, когда Анджей Дуда был избран президентом Польши в первый раз. В октябре 2020 года она стала главой этой службы.

Чиновница прекратит исполнение своих служебных обязанностей уже на этой неделе.

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