Глава канадской провинции попросила расследовать загадочную болезнь мозга

Премьер канадской провинции Нью-Брансуик Сьюзан Холт заявила, что хочет, чтобы агентство общественного здравоохранения Канады помогло расследовать загадочное заболевание мозга, затронувшее уже зашкаливающее число пациентов.

Премьер канадской провинции Нью-Брансуик Сьюзан Холт заявила, что хочет, чтобы агентство общественного здравоохранения Канады помогло расследовать загадочное заболевание мозга, затронувшее уже зашкаливающее число пациентов.

Как передает Report , об этом она заявила в интервью изданию National Post.

В начале июня издание Guardian сообщило, что один из ведущих ученых Канады Майкл Култхарт заявил, что ему запретили исследовать загадочное заболевание головного мозга в провинции Нью-Брансуик. Позднее к его словам присоединился еще один федеральный ученый, заявивший, что от этой болезни пострадали 350 человек. Култхарт писал, что, по его мнению, воздействие окружающей среды или комбинация воздействий может запускать и ускорять различные нейродегенеративные синдромы у людей, восприимчивых к различным заболеваниям, связанным с неправильным сворачиванием белков, включая болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Култхарт утверждает, что это явление нелегко вписать в "поверхностные парадигмы" диагностической патологии, а сложность проблемы дала политикам "лазейку", чтобы закрыть для ученых возможность исследовать заболевание.

"Нам необходимо провести тщательное расследование причин, по которым люди заболевают... Мы не только не знаем, как это определить, диагностировать и лечить, мы не знаем, что является причиной этого", - сказала С. Холт.

По ее словам, число случаев заболевания зашкаливает.